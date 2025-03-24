Дивіться відео найкращих моментів поєдинку Ліги націй, що відбувся 23 березня 2025 року.
Бельгія — Україна, Getty Images
24 березня 2025, 00:58
У бельгійському Генку місцева національна команда розгромила збірну України, втримавшись у дивізіоні А Ліги націй УЄФА.
Командам не вдалося відкрити рахунок у першому таймі, тоді як у другій половині поєдинку було три результативних удари. Спочатку Максім Де Кейпер вивів Бельгію вперед, після чого Ромелу Лукаку своїм дублем поставив у матчі крапку.
Таким чином українці й наступний розіграш турніру проведуть у дивізіоні В.
До вашої уваги відео найкращих моментів другого матчу Бельгія — Україна в рамках плей-оф Ліги націй УЄФА-2024/25:
Бельгія — Україна 3:0 (перший матч – 1:3)
Голи: Де Кейпер, 70, Лукаку, 75, 86
Бельгія: Селс — Меньє (Де Кейпер, 69), Фас, Дебаст, Кастань — Ванакен, Раскін (Гейнен, 89), Де Брюйне — Троссар (Салемакерс, 69), Лукаку, Доку.
Україна: Лунін — Забарний, Сваток (Яремчук, 89), Матвієнко — Зінченко, Калюжний, Ярмолюк, Миколенко — Гуцуляк (Ярмоленко, 89), Ванат (Довбик, 69), Судаков (Циганков, 68).
Попередження: Раскін, Ванакен — Забарний, Зінченко, Гуцуляк, Ванат