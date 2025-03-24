Дивіться відео найкращих моментів поєдинку Ліги націй, що відбувся 23 березня 2025 року.
Німеччина — Італія, Getty Images
24 березня 2025, 00:57
Німеччина втратила другу перемогу над Італією на шляху до півфіналу плей-оф Ліги націй.
Італійці уникнули ще однієї поразки від німців, але не вильоту з турніру.
Огляд матчу:
Німеччина — Італія 3:3
Голи: Кімміх, 30 (пен.), Мусіала, 36, Кляйндінст, 45 — Кін, 49, 69, Распадорі, 90+5 (пен.)
Німеччина: Бауманн — Та, Рюдігер (Біссек, 77), Шлоттербек — Кімміх, Штіллер (Гросс, 63), Горецка (Амірі, 63), Міттельштедт — Сане (Адеємі, 63), Мусіала (Андріх, 77) — Кляйндінст
Італія: Доннарумма — Гатті (Політано, 46), Буонджорно, Бастоні — Ді Лоренцо, Барелла, Річчі (Дзакканьї, 85), Тоналі (Распадорі, 68), Удоджі — Кін (Лукка, 85), Мальдіні (Фраттезі, 46)
Попередження: Штіллер, Адеємі, Кляйндінст — Гатті, Буонджорно, Бастоні, Барелла.