Ліга націй

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку Ліги націй, що відбувся 23 березня 2025 року.

У Валенсії місцева національна команда обіграла Нідерланди в серії пенальті в рамках чвертьфіналу Ліги націй УЄФА.

Перша частина двоматчевої дуелі залишила питання переможця відкритим — 2:2, тоді як цього разу команди повторили результат цієї зустрічі, але відіграватись мусили тепер уже Нідерланди наприкінці основного часу.

Після цього в овертаймі ми побачили ще по одному голу з кожної із сторін, і зрештою дістались серії пенальті, де Нідерланди схибили двічі, а Іспанія — на один раз менше.

До вашої уваги відео найкращих моментів другого матчу Іспанія — Нідерланди в рамках плей-оф Ліги націй УЄФА-2024/25:

Іспанія — Нідерланди 3:3 (серія пенальті — 5:4)

Голи: Оярсабаль, 8 (пен.), 67, Ямаль, 103 — Депай, 54 (пен.), Матсен, 79, Сімонс, 109 (пен.)

Іспанія: Сімон — Кукурелья, Гейсен, Ле Норман, Мінгеса (Порро, 94)- Руїс (Меріно, 84), Субіменді, Ольмо (Педрі, 84) — Вільямс (Баена, 117), Оярсабаль (Ф. Торрес, 69), Ямал.

Нідерланди: Вербругген — Матсен, Ван Дейк, ван Геке, Геертрейда (Мален, 78) — де Йонг (Тейлор, 108), Клюйверт (Сімонс, 78), Рейндерс (Копмайнерс, 110) — Гакпо (Ланг, 78), Депай (Броббі, 101), Фрімпонг.

Попередження: Ле Норман, 53, Сімон, 108 — Депай, 61.