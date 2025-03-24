Ліга націй

Керманич Італії прокоментував виліт від Німеччини.

Збірна Італії напередодні в гостьовому матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги націй УЄФА врятувала нічию проти Німеччини, але все одно залишила поточний розіграш турніру.

Німеччина — Італія 3:3 Відео голів та огляд матчу Ліги націй

Після завершення гри головний тренер "Скуадри Адзурри" Лучано Спаллетті поділився враженням від виступу власної команди.

"Тренеру завжди стає незручно бачити, що його гравці не грають у матчі матч або на місці, яке є футбольним полем, так, ніби це найпрекрасніша радість, яка тільки може опинитись перед ними — це те, що робить різницю у вирішальний момент.

Якщо ви відчуваєте страх, ви програли ще до того, як це станеться. Ми зробили все можливе, щоб заспокоїти гравців, і це не було пов'язано із браком характеру. Ми пропустили занадто багато м'ячів на швидких атаках та дали суперникам завдати надто багато ударів, під час яких могли б зіграти краще.

Другий гол, забитий із кутового, остаточно нас добив. Ми могли цього уникнути, тому що йому було легко запобігти. Тим не менш, я завжди з гравцями і завжди на їхньому боці, навіть якщо іноді кажуть щось критичне в їхній бік.

Правда завжди десь посередині. Сьогодні вона полягає в тому, що ми повинні виправити деякі речі, повинні мати баланс під час гри. Зараз фундаментальним стає те, щоб мати відчуття людини, яка заслужила грати в матчах такого рівня, і ці гравці заслужили ці матчі.

Але чому тоді іноді у нас бувають такі спади, як у сьогодні в першому таймі? Можливо, тому, що я погано вибрав розстановку. Ідея полягала в тому, щоб протриматись у захисті, а потім піти і зробити те, що зрештою й було зроблено в другому таймі.

Проте зрештою все вибухнуло і те, що нас добило — це другий гол. Коли ми пішли в роздягальню, я дав гравцям зрозуміти, що ми робимо, і вони, будучи серйозними людьми, відреагували належним чином.

Матчі завжди вчать вас чомусь. Гравці розуміють, що вони викинули білий прапор у цьому двобої. Матч міг бути зіграний інакше, і обидві команди могли мати інші результати. Звичайно, слова створюють певний рівень уваги до певного моменту, дії ж роблять набагато більше. Утримати рівновагу після 0:3 було нелегко, усе могло закінчитись катастрофою.

Я думаю, що, при аналізі двоматчевого протистояння, ми однозначно заслуговували на додатковий час. Ми пропустили дві-три ситуації, які вони використали, і це не має нічого спільного з рівнем чи силою команд. Це те, що ми неймовірно знехтували певними епізодами і дозволили суперникам цим скористатись. На мою думку, це було правильно, що ми пішли вперед у другому таймі", — заявив італійський фахівець.

Наступний матч Італія проведе в гостях у Норвегії в кваліфікації до чемпіонату світу-2026.