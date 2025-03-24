Ліга націй

Збірна України програла матч-відповідь Бельгії (0:3) та не зуміла вийти в еліту Ліги націй. Football.ua зробив підбірку найцікавіших висловлювань у бельгійських медіа.

Після першого матчу в бельгійських ЗМІ панували злість і розчарування, після другого – полегшення та стримана радість. Журналісти не скупляться на яскраві описи, однак обходяться без далекоглядних висновків.

У перерві на тамтешньому телебаченні віддавали належне зусиллям України. Епатажний експерт Ян Мюлдер в етері VTM2 хвалив оборону збірної Реброва. Знаменитий Марк Дегріз погоджувався з колегою: "Просто стіна. Україна заробила собі гандикап і може сидіти в захисті. Лукаку опікають втрьох. Де Брюйне взагалі не дають простору".

Колишній голкіпер Франк Букс в тій же програмі ділився своїми враженнями, знайшовши слабке місце в обороні України: "Ключ в руках Доку, він швидший за Зінченка. Гравці вийшли на свої позиції – все запрацювало".

У післяматчевій студії експерти вже сконцентрувались на власній збірній. "Який гол Лукаку! Цей момент, цей удар електрошоком. Саме те, що було необхідно. Виявляється, Бельгія має неймовірних гравців. Ванакен, Раскін, Де Брюйне…" – сказав Мюлдер.

Sporza: Відродження "червоних дияволів"

"Червоні дияволи" повернулись. Кінець матчу, коли бельгійці нещадно пройшлись по Україні, нагадав нам часи давньої слави. Руді Гарсія додав шість нових імен у стартовий склад, що було неминуче після фіаско в першому матчі. Поєдинок у Генку вийшов інакшим – "дияволи" показали більше твердості.

Українці спільними зусиллями тримали Лукаку буквально в лещатах, діяли на межі фолів. Моментів виникало малувато, враховуючи необхідність відігрувати два м'ячі проти впертого суперника. Потрібен був імпульс, час швидко спливав. На 62-й хвилині здавалось, що Лукаку поховав шанси Бельгії, незбагненно промахнувшись. І це Біг Ром? Але зрештою він реабілітувався.

Остання чверть з Лукаку в головній ролі піде в підручники історії. Гарсія замінами додав команді сміливості – відразу вдалось відкрити рахунок. Лунін ще встиг нагадати, що він зірка, перш ніж Лукаку феноменальним ударом компенсував свій промах і оформив дубль. З Івана в пана.

Бельгія залишається в еліті Ліги націй. Воскресіння. Скільки ж каміння впало з плечей Руді Гарсії", – підсумовує головне спортивне видання Бельгії.

Het Laatste Nieuws: Реванш капітанів

"Червоні дияволи" нарешті виправили неприємну ситуацію. 12 шикарних хвилин вистачило для трьох голів. Бельгійці відразу добре почали, але зруйнувати жовту стіну України, яка тільки оборонялась, довго не могли. Де Брюйне тричі зупинив Лунін.

Атаки продовжились у другому таймі. Здавалось, що нас знову чекає розчарування, але перший гол зняв тиск. Особливо з Лукаку, який 75 хвилин псував моменти. Біг Ром зробив те, що вміє найкраще: забив безпомічному Луніну, і не раз", – йдеться у звіті популярної газети.

Шеф-редактор футбольного відділу HLN змінив гнів на милість. "Гарсія, Лукаку, Де Брюйне та Куртуа – нехай це буде початок. Лукаку чи Де Брюйне – капітанська пов'язка другорядна, поки вони настільки чудово грають. Їхні імена знає вся країна. Кожен вболівальник з 3 до 107 років. З ними можна знову тихенько мріяти. "Червоні дияволи" дали Україні відсіч. Реакція, якої чекав головний тренер", – вважає Нільс Пуасоньє.

Багато розмов про клас Де Брюйне. Його називають чарівним, фантастичним і тотальним. На батьківщині захоплюються, як Кевін встигав створювати Україні проблеми на кожному клаптику поля.

Сам капітан відреагував дуже стримано: "Цього разу в нас був пресинг, Україна важко вибиралась з-під тиску. Суперник грав на фоні втоми, свіжі сили дали нам перевагу. Перемога була необхідна. Ми показали, що досі можемо домінувати. Це було хороше випробування, попереду ще багато роботи".

Voetbal Primeur: Велика реабілітація

Перед матчем зі складу Бельгії через пошкодження випав Куртуа. Пам'ятаючи попередні психовані вчинки голкіпера, вболівальники не повірили в травму. Ще й капітанська пов'язка повернулась до Де Брюйне. VP зібрав реакцію фанів з соцмереж, де закликали: "Залиште цього нарциса вдома". Після гри Куртуа спокійно святкував перемогу зі всіма, тому шанси Луніна повернутися в старт Реала не дуже високі.

Voetbal Primeur також зробив підбірку коментарів про епізод у нашому штрафному майданчику. Бельгійці впевнені – Ярмолюк порушив правила проти Ванакена. Вболівальники обурювались, що суддя не поставив пенальті. Якби не підсумковий рахунок, ту суперечливу ситуацію згадали б ще не раз.

"Бельгія нарешті це зробила! У Мурсії Україна приклала їм ніж до горла, але в Генку вони влаштували розгром. Шість нових облич порівняно з першим матчем. Відразу помітно – ця команда летіла вперед. Україна мусила відступити й майже не переходила центр поля. Єдиний негатив? Мало гольових моментів.

Після перерви було ще більше жару на сковороді. Нарешті з'явились голи. Україна тріщала по швах. Удар ножицями від Лукаку подарував ейфорію. Все ледь не зіпсував Довбик – нарешті суперник висунув ніс з-під ковдри. Однак бельгійський експрес мчав на повній швидкості. Вишеньку на торті поставив місцевий герой Хейнен. Шокована Україна вже не відреагувала", – пишуть журналісти порталу.