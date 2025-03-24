Ліга націй

Керманич Португалії прокоментував перемогу над Данією.

Напередодні збірна Португалії в домашньому матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги націй УЄФА в додатковий час переграла Данію.

Португалія — Данія 5:2 Відео голів та огляд матчу Ліги націй

Після завершення гри головний тренер "європейських селесао" Роберто Мартінес поділився враженням від виступу власної команди.

"У нас відбулось свято футболу, і це — найголовніше. Національна збірна — це не для того, щоб критикувати чи обговорювати тренера, це для того, щоб пишатися і насолоджуватися гравцями, яких ми маємо.

Сьогодні ми побачили змішування поколінь. Бернарду Сілва зі 100 матчами, Кенда на лаві запасних. Ця команда дуже особлива. Я хотів би сказати всім португальцям, що вони повинні пишатись своєю командою.

Ми хотіли виграти другий матч, бо гра в Данії не склалась для нас належним чином, ми прийняли це, але сьогодні ми використали перевагу гри перед нашими вболівальниками, яких я вітаю через створення особливої атмосфери, яка нам дуже допомогла. Ми показали гру, якою я дуже задоволений.

Гравці, які вийшли на поле, показали роботу, до якої вони докладали зусилля впродовж останніх двох років, а не тільки останні два дні. Забити п'ять м'ячів — це завжди неймовірно. Ми зіграли дуже добре і зрештою розгромили команду Данії. Тренер, полеміка... уся ця критика тепер не має сенсу.

По-перше, я хотів би сказати, що сучасний футбол дуже змінився. Десять чи навіть шість років тому ми завжди говорили про якусь стартову одинадцятку. Сьогодні команди — це не лише стартова одинадцятка. Є стартова одинадцятка і одинадцятка, яка завершує гру. А ще є гравці, які продовжують бути конкурентоспроможними, і важливо допомогти їм у збірній. Це непросто.

Джованні Кенда працює дуже добре, він росте, у нього неймовірний потенціал, і мені подобаються гравці, які віддають усе, на що ми очікуємо від них, як від тих, хто перебуває в національній команді.

Це не перший раз, коли гравці, які виходять на поле за ходом гри, змінюють ситуацію на краще. Це свідчить про цінності команди. Бачити, як той-таки Джованні Кенда насолоджується грою, навчається у гравців, які мають уже по 100 міжнародних матчів, — це футбольна розкіш. Я дуже радий за гравців, які починали гру сьогодні з перших хвилин, як і за тих, хто грав у Данії, і за тих, хто ще продемонструє свої якості в майбутньому", — заявив іспанський фахівець.

Наступний матч Португалія проведе в гостях у Німеччини в півфіналі Ліги націй УЄФА.