Ліга націй

Захисник Італії прокоментував виліт від Німеччини.

Напередодні збірна Італії в гостьовому матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги націй УЄФА врятувала нічию проти Німеччини, але все одно залишила поточний розіграш турніру.

Німеччина — Італія 3:3 Відео голів та огляд матчу Ліги націй

Після завершення гри захисник "Скуадри Адзурри" Джованні Ді Лоренцо поділився враженням від виступу власної команди.

"Пенальті? Безпосередньо з поля це виглядало як фол, мені здалось, що це був поштовх ззаду — для мене це був пенальті. Але в першому таймі ми взагалі наче не виходили на поле, тож треба проаналізувати, що сталось.

Ми пропускали голи, які на такому рівні не можна пропускати. Реакція прийшла згодом, але вже тоді, коли нам нічого було втрачати. Подивимось із тренером, що з цим можна зробити в майбутньому. Якщо у команди буде правильний настрій, вона може грати добре.

У червні на нас очікують особливі матчі. Якщо команда збереться думками, вона може грати проти будь-кого. Шкода, що так вийшло, надалі будемо готуватись краще", — заявив італійський виконавець.

Наступний матч Італія проведе в гостях у Норвегії в кваліфікації до чемпіонату світу-2026.