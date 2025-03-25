Ліга націй

Голкіпер збірної України прокоментував виліт від Бельгії.

Збірна України поступилась Бельгії в перехідному матчі-відповіді Ліги націй УЄФА та залишилась у дивізіоні B.

Бельгія — Україна 3:0 Відео голів та огляд матчу 23.03.2025

Після гри воротар "синьо-жовтих" Анатолій Трубін прокоментував виступ нашої команди.

"Жодних жорстких розмов, як після Румунії на Євро-2024, у нас не було. Тоді в нас були ще два матчі, щоб змінити ситуацію і ця розмова потрібна була. І, як ми могли побачити, вона допомогла, бо після цього були перемога й нічия. Ми не вийшли з групи, але психологічно це дало також поштовх.

А зараз був лише сум, тому що все завершилось, у нас не буде ще однієї можливості щось виправити. Тому ні, жорсткої розмови не було, просто були розмови стосовно того, чого не вистачило нам.

Я вважаю, що ми можемо грати проти топзбірних, і чим більше в нас буде можливості грати проти них, тим краще буде для нас, гравців, і для команди.

Якби нам удалось вийти до дивізіону А, то у нас в одній групі могли б бути, наприклад, Франція, Іспанія, Німеччина. Тому я дуже розчарований, бо була велика можливість грати з топзбірними через два-три дні кожного місяця.

Кваліфікація на чемпіонат світу з другого місця? Ось бачите, це наш якийсь неправильний настрій, менталітет. Це те ж саме, що було після першої гри. Потрібно налаштовуватись на кожну гру окремо. Усі ми пам'ятаємо, що ми грали з Францією, були і перемоги, і нічиї. Тому потрібно налаштуватись, і все можливо. Кожна окрема гра — це щось нове, і в кожній окремій грі можна перемогти будь-якого суперника.

Звичайно, ми всі розуміємо рівень Франції, що буде дуже важко. Але я вважаю, що все можливо, і ще є в нас час до вересня. Буде дуже цікаво.

Проти Ісландії ми також грали, був важкий поєдинок, тому я вважаю, що не буде легких прогулянок з жодною збірною, бо всі хочуть вийти на чемпіонат світу і представляти свою країну", — заявив український виконавець.

Наступний матч Україна проведе в гостях у Канади в рамках товариського турніру 7 червня.