Ліга націй

До вашої уваги трансляція поєдинку жіночої Ліги націй, який відбудеться 8 квітня, розпочавшись о 18:30.

Сьогодні, 8 квітня, відбудеться матч четвертого туру жіночої Ліги націй, у якому збірна України зіграє проти Чехії.

Матч пройде в чеському містечку Усті-над-Лабем на Міському стадіоні. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за Києвом.

Онлайн трансляція матчу Чехія — Україна:

Нагадаємо, тиждень тому українки обіграли чешок (1:0) та очолили групу, випереджаючи їх на три очки. Позаду йдуть Албанія та Хорватія.