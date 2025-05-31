Ліга націй

Німецький футболіст має проблеми зі здоров'ям.

Півзахисник Майнца Надієм Амірі не зможе допомогти збірній Німеччини у Лізі націй. Про це повідомляє прес-служба збірної.

28-річний німець отримав травму привідного м'яза, через що він був змушений залишити розташування національної команди.

Нинішнього сезону Амірі провів 32 матчі, в яких забив вісім голів та віддав п'ять гольових передач.

Нагадаємо, Німеччина зіграє у Фіналі чотирьох у Лізі націй. У півфіналі німці зіграють проти Португалії – гра відбудеться 4 червня.

У разі перемоги Німеччина зіграє проти переможця пари Іспанія – Франція.