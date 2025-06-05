Ліга націй

Безпрограшна серія німців у матчах проти португальців зупинилася на позначці в п'ять матчів.

Збірна Німеччини на власному полі в Мюнхені поступилася збірній Португалії у півфіналі плей-оф Ліги націй-2024/25.

Для німців це перша з 2000 року поразка від португальців. Тоді, 20 червня, колектив Умберту Коелью розгромив команду Еріха Ріббека з рахунком 3:0 у 3-му турі групового етапу чемпіонату Європи.

Цікаво, що всі голи збірної Португалії забив Сержіу Консейсан. Учора його син Франсішку допоміг португальцям своїм результативним ударом і був визнаний найкращим гравцем протистояння.

Безпрограшна серія німців тривала п'ять матчів. У кожному з випадків збірна Німеччини святкувала звитяги.

Нагадаємо, для капітана вчорашніх господарів поля невдалий у підсумку поєдинок був ювілейним.