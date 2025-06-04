Ліга націй

Універсальний гравець представляє німецьку національну команду з травня 2016 року.

Опорний півзахисник Йосуа Кімміх опинився в стартовому складі збірної Німеччини на домашній матч проти Португалії.

Португальці протистоятимуть німцям у рамках півфіналу плей-оф Ліги націй-2024/25. Для 30-річного Кімміха цей поєдинок буде ювілейним, 100-м у футболці збірної Німеччини.

Таким чином нинішній капітан німців повторив досягнення 13-ти інших гравців, яким удалося досягнути цієї позначки раніше. Зазначимо, що лідером за кількістю матчів за німецьку національну команду є Лотар Маттеус (150).

На рахунку Йосуа вісім голів і 26 асистів у попередніх 99-ти протистояннях у всіх турнірах. У березні він п'ятьма результативними діями (1+4) допоміг вибити з чвертьфіналу Ліги націй Італію (5:4 за сумою двох матчів).

Нагадаємо, поєдинок Німеччина — Португалія розпочнеться о 22:00 за Києвом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на нашому сайті.