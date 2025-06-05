Ліга націй

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги націй, що відбувся 4 червня 2025 року.

У німецькому Мюнхені місцева національна команда поступилася збірній Португалії, пропустивши її до фіналу плей-оф Ліги націй-2024/25.

Команди не порадували голами в першому таймі протистояння. По перерві Флоріан Вірц вивів господарів поля вперед. Гостям для повного перехоплення ініціативи за рахунком знадобилося всього п'ять хвилин. Спочатку Франсішку Консейсан відновив паритет, а потім Кріштіану Роналду встановив на табло підсумковий результат.

Сьогодні, 5 червня, Іспанія побореться з Францією за другу путівку до фіналу. Він і матч за третє місце відбудуться в неділю, 8 червня.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Німеччина — Португалія в рамках плей-оф Ліги націй УЄФА-2024/25:

Німеччина — Португалія 1:2

Голи: Вірц, 48 — Консейсан, 63, Роналду, 68



Німеччина: тер Штеген — Антон (Нмеча, 71), Та, Кох — Кімміх, Павлович (Адеємі, 71), Горецка, Міттельштедт (Госенс, 60) — Сане (Гнабрі, 60), Вірц — Вольтемаде (Фюллькруг, 61).



Португалія: Кошта — Ж. Невеш (Семеду, 58), Діаш, Інасіу, Мендеш — Р. Невеш (Вітінья, 58), Б. Сілва — Трінкан (Консейсан, 58), Фернандеш, Нету — Роналду (Палінья, 90).



Попередження: Та, Вірц, Фюллькруг — Діаш