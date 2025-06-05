Стали відомі стартові склади команд для півфінального поєдинку Ліги націй УЄФА, у якому зіграють Іспанія та Франція.
Педрі, Getty Images
05 червня 2025, 21:06
Національні збірні Іспанії та Франції зіграють у півфіналі Ліги націй УЄФА в Штутгарті на Мерседес-Бенц-Арені.
Луїс де ла Фуенте вирішив використати з перших хвилин Порро на правому фланзі оборони, тоді як Меріно та Педрі гратимуть у центрі поля.
Дідьє Дешам залучив до стартового складу Калулу, Конате та Ленгле в захисті, тоді як Рабьо розташується в опорній зоні, а Дуе гратиме ліворуч в атаці.
Іспанія: Сімон — Порро, Ле Норман, Гюйсен, Кукурелья — Меріно, Субіменді, Педрі — Ямал, Оярсабаль, Вільямс.
Запасні: Рая, Реміро, Кубарсі, Вівіан, Мората, Руїс, Гаві, Ольмо, Мінгеса, Піно, Баена, Грімальдо, Іско, Фермін, Омородіон.
Франція: Меньян — Калулу, Конате, Ленгле, Т. Ернандес — Коне, Рабьо — Дембеле, Олісе, Дуе — Мбаппе.
Запасні: Самба, Шевальє, Павар, Дінь, Баде, Гендузі, Чуамені, Коло Муані, Гюсто, Заїр-Емері, Баркола, Л. Ернандес, Шеркі.
Гра Іспанія — Франція почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.