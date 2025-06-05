Ліга націй

Стали відомі стартові склади команд для півфінального поєдинку Ліги націй УЄФА, у якому зіграють Іспанія та Франція.

Національні збірні Іспанії та Франції зіграють у півфіналі Ліги націй УЄФА в Штутгарті на Мерседес-Бенц-Арені.

Луїс де ла Фуенте вирішив використати з перших хвилин Порро на правому фланзі оборони, тоді як Меріно та Педрі гратимуть у центрі поля.

Дідьє Дешам залучив до стартового складу Калулу, Конате та Ленгле в захисті, тоді як Рабьо розташується в опорній зоні, а Дуе гратиме ліворуч в атаці.

Іспанія: Сімон — Порро, Ле Норман, Гюйсен, Кукурелья — Меріно, Субіменді, Педрі — Ямал, Оярсабаль, Вільямс.

Запасні: Рая, Реміро, Кубарсі, Вівіан, Мората, Руїс, Гаві, Ольмо, Мінгеса, Піно, Баена, Грімальдо, Іско, Фермін, Омородіон.



Франція: Меньян — Калулу, Конате, Ленгле, Т. Ернандес — Коне, Рабьо — Дембеле, Олісе, Дуе — Мбаппе.

Запасні: Самба, Шевальє, Павар, Дінь, Баде, Гендузі, Чуамені, Коло Муані, Гюсто, Заїр-Емері, Баркола, Л. Ернандес, Шеркі.



Гра Іспанія — Франція почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.