Ліга націй

Фантастична гра.

Півзахисник збірної Іспанії Мікель Меріно висловився після перемоги над національною командою Франції (5:4) в півфіналі Ліги націй. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Це не той рахунок, якого хочеш після того, як ведеш 5:1. Немає нічого хорошого в тому, щоб пропустити так багато, але це футбол. Коли граєш проти такої збірної Франції, трапитися може й таке. Тренер постарається виправити наші недоліки. Постараємося виправити їх до фіналу.

Я дуже задоволений своєю грою. Завжди намагаюся допомагати команді в тих зонах, де я проявляю себе найкраще. Можливо, я не такий яскравий футболіст, як Ямаль. Не граю так в обіграванні, не забиваю так багато голів. Але намагаюся допомагати своєю участю в пресингу та організації атак.

Я говорю з гравцями на полі, допомагаю їм, завжди намагаюся зберігати холодну голову і грати в простий пас", — сказав Меріно.

Раніше Луїс де ла Фуенте прокоментував перемогу над Францією.