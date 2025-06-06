Ліга націй

Наставник іспанської збірної поділився своїми думками після гри з Францією.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте прокоментував перемогу своєї команди у півфінальному матчі Ліги націй проти Франції (5:4).

"Я дуже радий. Треба зізнатися, муки приносить мені радість. Не розумію спорт без цього елемента. Коли зустрічаються дві великі команди, природно, що обидві вичавлюють максимум зі своїх моментів. Ми повинні вчитися в кожному матчі та оцінювати гру в позитивному ключі.

Ми планували забігати у вільний простір, грати між лініями суперника. І Оярсабаль зробив це. Він особливо мудро грає в чужому штрафному майданчику. Він забив багато голів. Радий, що він у мене є.

Меріно та Оярсабаль дуже добре розуміють один одного. Вони мають чудові стосунки і за межами футбольного поля.

Будь-який із наших воротарів міг би вийти в основному складі. Але Сімон завжди є для нас гарантією безпеки. Він дивним чином читає гру і заслужив на право залишатися головним.

Я був щасливий спостерігати за тим, що відбувається біля краю поля. По-справжньому насолоджувався видовищем. Особливо мене порадували дії моїх футболістів, їхнє ставлення до справи.

Це був чудовий матч. Я максимально насолоджувався ним, як це робив кожен справжній вболівальник. Мені було приємно бачити, що у багатьох епізодах моя команда перевершувала збірну Франції. Ми реалізовували моменти та повели 5:1 проти такої сильної команди. Часом доводилося помучитися, але це нормально, коли граєш проти такої команди", — наводить слова де ла Фуенте прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Іспанія – Франція.