Ліга націй

На нас чекає Піренейське дербі.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте прокоментував майбутній матч з національною командою Португалії в рамках фіналу Ліги націй. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Від самого початку ми розуміли, наскільки ця боротьба буде жорсткою — і результати це підтверджують. Не щодня доводиться грати з такими сильними командами. Тут чотири з п'яти найкращих збірних Європи. Це дуже серйозний та престижний турнір — з часом його значущість тільки зросте.

Кожен суперник непростий, але Португалія дуже потужна команда. У її складі грають талановиті футболісти, вони універсальні та швидкі, в їхніх ідеях є щось схоже на наші. Ми постараємося їх здивувати, використовувати свої сильні сторони, щоб здобути перемогу.

Центр поля — дуже важлива зона, де будуєш гру та можеш домінувати у матчі. Потрібно уникати помилок, слід бути максимально точними у фінальній третині. Ми повинні прагнути контролювати всі аспекти гри, тому що на такому рівні результат матчу рідко залежить від чогось одного

Самий титулований тренер в історії Іспанії? Звичайно, це радує. Це привід для гордості. Але я про це не думаю. Я розумію, як складно постійно досягати успіху. Це моя робота, я відповідаю за приголомшливих гравців. Мені подобаються виклики, і я готовий їх приймати. Якщо не вийде зараз, повернуся і знайду нові завдання.

Мої хлопці вміють виходити зі складних ситуацій. У спорті ніколи не можна розслаблятися. Вони грають і борються з однією ідеєю, з однаковою самовіддачею, з духом і енергією з першої хвилини і до фінального свистка. Це покоління футболістів, за яким ми стежимо, має унікальну якість — у них приголомшливий талант, але вони голодні до перемог і сповнені амбіцій. Це дуже важливо", — сказав де ла Фуенте.

Фінал Ліги націй між збірними Іспанії та Португалії відбудеться сьогодні, о 21:45 за київським часом.