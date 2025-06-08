Ліга націй

На нас чекає матч за третє місце в Лізі націй.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам висловився напередодні матчу за третє місце в Лізі націй з національною командою Німеччини. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Через те, що у нас дуже мало часу, мені доведеться внести чимало змін. Це хороша можливість дати ігровий час низці гравців. Як би там не було, ми граємо проти Німеччини, і нам треба зробити все, щоб перемогти.

У нас є гравці з великим потенціалом. Зрозуміло, що випустити всіх неможливо. Я ніколи не відмовлявся від атакувальних футболістів. Ми вміємо грати в атаці. Як це показали в матчі з Іспанією — контролювали гру, створили багато моментів, забили чотири м'ячі, але пропустили п'ять.

Все впирається в баланс. Але скаржитися на те, що в мене під рукою стільки якісних атакувальних гравців, точно не буду.

Мбаппе звик грати саме в цій ролі і вкрай ефективний на цій ділянці поля — він став найкращим бомбардиром Європи не просто так, ніхто не забив більше за нього. Весь сезон він відіграв у центрі атаки.

Так, у нього не той стиль, що у Жиру, але я вважаю, що центр нападу оптимальна позиція для нього, і для команди", — сказав Дешам.

Матч між збірними Німеччини та Франції відбудеться сьогодні, о 16:00 за київським часом.