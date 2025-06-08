Ліга націй

Football.ua разом із GGBET представляють історію очних зустрічей між португальською й іспанською збірними.

У рамках фіналу Ліги націй-2024/25 на Альянц Арені національна збірна Португалії протистоятиме Іспанії.

Для португальців й іспанців це буде 41 очна зустріч у всіх турнірах. У 6 випадках сильнішою була Португалія, у 18 — Іспанія, тоді як 17 разів було зафіксовано нічийний результат (загальна різниця забитих-пропущених голів — 45:79).

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Уперше ці національні команди зустрілися в далекому 1921 році, у товариському матчі в Мадриді на Кампо-де-О’Доннелл Ів-дю-Мануар. Тоді перемогу з рахунком 3:1 святкували господарі: забивали Мануель Меана, Пауліньйо Алькантара (дубль) та Алберту Аугушту (пенальті). Перше ж офіційне протистояння відбулось дещо пізніше — у відборі на чемпіонату світу-1934 в Італії (9:0) з пентатриком Ісідро Лангари, дублем Луїса Регейро та голами Чачо й Марті Вентолри.

Цей була найбільші звитяга іспанців над португальцями за всю історію, тоді як "європейські селесао" максимум перемагали з рахунком 4:0 у товариському матчі 2010 року з дублем Елдера Поштіги та голами Карлуша Мартінша й Угу Алмейди.

Експерти GGBET дають такий прогноз на матч на сьогодні: перемога Португалії в основний час — 3.84, успіх Іспанії — 1.98, нічия — 3.77. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч. Тримай свою лінію!

Football.ua згадує найважливіші матчі Португалії проти Іспанії на фінальних стадіях великих турнірів.

Чемпіонат світу-2010. 1/8 фіналу. 29.06.2010. Кейптаун (Кейптаун, ПАР)

Іспанія — Португалія 1:0

Гол: Вілья, 63

Іспанія: Касільяс — Пуйоль, Піке, Капдевілья, Рамос, Іньєста, Бускетс, Алонсо (Марчена, 90+3), Хаві, Вілья (Педро, 88), Торрес (Льоренте, 59).

Португалія: Карвалью — Алвеш, Коентрау, Пепе (П. Мендеш, 72), Карвалью, Р. Кошта, Мейрелеш, Сімау (Лієдсон, 72), Кардозу, Роналду, Алмейда (Данні, 59).

Попередження: Алонсо — Кардозу.

Вилучення: Р. Кошта, 89

От наче й сусідні країни, але на великих форумах перетинались у кращому випадку лише на груповому етапі аж до початку сучасного етапу історії. Під сонцем ПАР улітку 2010 року іспанці та португальці зіграли за місце в чвертьфіналі й, як і очікувалось, дуель вийшла напруженою. Як і будь-яка інша для "Фурії Роха" в подальшому на шляху до перемоги в цьому турнірі.

Чемпіонат Європи-2012. Півфінал. 27.06.2012. Донбас Арена (Донецьк, Україна)

Португалія — Іспанія 0:0 (2:4 – пен.)

Португалія: Патрісіу — Пепе, Алвеш, Коентрау, Ж. Перейра, Мейрелеш (Варела, 106), Нані, Велозу (Куштодіу, 106), Моутінью, Роналду, Алмейда (Олівейра, 81).

Іспанія: Касільяс — Рамос, Арбелоа, Піке, Альба, Іньєста, Алонсо, Хаві (Педро, 87), Сільва (Навас, 60), Бускетс, Негредо (Фабрегас, 54).

Попередження: Коентрау, Пепе, Перейра, Алвеш, Велозу — Рамос, Бускетс, Арбелоа, Алонсо.

А це вже та частина історії, до якої українські фанати можуть сміливо сказати, що долучились. Бо півфінальний матч нашого з поляками Євро відбувався на Донбас Арені й це була насправді грандіозна подія. А свої хиби в серії пенальті Жуан Моутінью та Бруну Алвеш мають пам’ятати й сьогодні. Ту Іспанію ще можна було зупинити на шляху до другого Євро поспіль.

Чемпіонат світу-2018. Груповий етап, 1 тур. 15.06.2018. Фішт (болото на болотах)

Португалія — Іспанія 3:3

Голи: Роналду, 4 (пен.), 44, 88 — Коста, 24, 55, Начо, 58

Португалія: Патрісіу — Пепе, Геррейру, Фонте, Суареш, Моутінью, Б. Сілва (Куарежма, 69), Карвалью, Фернандеш (Маріу, 68), Роналду, Гедеш (А. Сілва, 80).

Іспанія: де Хеа — Піке, Начо, Рамос, Альба, Бускетс, Іньєста (Тіаго, 70), Коке, Сільва (Васкес, 86), Іско, Коста (Аспас, 77).

Попередження: Фернандеш — Бускетс.

Виносимо за дужки місце проведення того турніру, але залишаємо цей божевільний матч уже в першому турі групового етапу. Кріштіану Роналду, як міг, тягнув свою команду до перемоги, проте іспанці завершували гру з переможним для них рахунком, і тоді вже супербомбардиру довелось рятувати "європейських селесао" від поразки. Хоча обидві збірні потім вилетіли вже в 1/8 фіналу.

Нагадаємо, матч Португалія — Іспанія у фіналі Ліги націй-2024/25 відбудеться в неділю, 8 червня, розпочавшись о 22:00 за Києвом.