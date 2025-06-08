У Мюнхені зустрінуться два футбольні гіганти — Португалія та Іспанія, щоб з’ясувати, хто стане переможцем Ліги націй УЄФА-2024/25.

ПОРТУГАЛІЯ — ІСПАНІЯ

НЕДІЛЯ, 8 ЧЕРВНЯ, 22:00. АЛЬЯНЦ АРЕНА, МЮНХЕН (НІМЕЧЧИНА). ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САНДРО ШЕРЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Обидві збірні прагнуть здобути трофей вдруге в історії, і хоча Іспанія — очевидний фаворит, команда Роберто Мартінеса має всі шанси на сенсацію.

Португальці вже здолали серйозний бар’єр, здобувши першу перемогу над Німеччиною за останні 25 років у півфіналі. Франсішку Консейсан зрівняв рахунок потужним ударом, а переможний гол у драматичному стилі оформив Кріштіану Роналду — у своєму 220-му матчі за збірну.

До того ж Португалія ледве не вилетіла ще у чвертьфіналі, коли тільки завдяки пізньому голу Трінкау змогла вирвати нічию з Данією та перемогти в овертаймі. На тлі невдалого Євро, перемога в Лізі націй стане шансом для Мартінеса повернути підтримку вболівальників напередодні старту відбору до ЧС-2026, де португальці зіграють із Угорщиною, Ірландією та Вірменією.

Найбільшу увагу вболівальників привертає символічне протистояння поколінь — зустріч 39-річного Кріштіану Роналду з 17-річним Ламіном Ямалом, який став головним героєм іспанської перемоги над Францією 5:4, оформивши дубль у півфіналі.

Іспанія нині виглядає майже непереможною: 23 голи у дев’яти матчах цьогорічного розіграшу, шість із них — у ворота Нідерландів у чвертьфіналі. Команда Луїса де ла Фуенте захоплює атакувальним стилем і молоддю, що не боїться брати гру на себе. Водночас оборона іноді дає збої, як у матчі з Францією, де "Фурія Роха" мало не втратила перевагу у чотири м’ячі.

Попри те, що Португалія має глибший склад, саме Іспанія виглядає як команда, яка здатна знову підкорити Європу. Її атакувальна міць, молодість і впевненість можуть стати вирішальними у битві за титул. Проте списувати з рахунків Роналду та компанію — завчасно. Очікується справжнє футбольне шоу з непередбачуваною розв’язкою.

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ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Португалія: Кошта — Далот, Діаш, Інасіу, Мендеш — Ж. Невеш, Вітіня, Бернарду — Консейсан, Роналду, Бруну Фернандеш

Іспанія: Сімон — Порро, Ле Норман, Гейсен, Кукурелья — Меріно, Фабіан, Педрі — Ямал, Оярсабаль, Вільямс

Експерти GGBET дають такий прогноз на матч на сьогодні: перемога Іспанії в основний час — 1.91, успіх Португалії — 3.92, нічия — 3.97. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч. Тримай свою лінію!

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ

Луїс де ла Фуенте:

"Дуже складно дійти до фіналу, і головне у цій команді те, що вони голодні до перемог. Вони хочуть більшого – боротися та перемагати. В очах як гравців, які були в команді і раніше, так і нових було один і той самий вираз. Я радий бачити молодих гравців, які хочуть увійти до історії національної команди.

У фіналі ми побачимо дві суперсили. У мене чудові стосунки з їхнім тренером. Ми граємо з друзями, а Роналду — один з найбільших. Я безмежно захоплююсь ним. Здорово бачити, як футболіст його віку продовжує грати. Це дуже складний суперник і цей матч міг би бути фіналом чемпіонату світу. У неділю ми можемо знову ввійти в історію".

Роберто Мартінес:

"Футбол у збірній — це довгий шлях, де важливо знайти правильні зв'язки та ідеї. Португалія не збирається міняти свій стиль лише заради фіналу. Ми віримо у те, як граємо, та у свої можливості. Іспанія, напевно, одна з найкращих команд у світі — має хлопців, які класно тримають м'яч і швидко йдуть в атаку, і це зовсім інший стиль іспанського футболу. Тому нам потрібно серйозно діяти в обороні, але головне для нас – робити те, що у нас виходить найкраще, а не міняти свою гру чи грати по-іншому. Це було б помилкою.

Раніше, коли грали з Іспанією, головне завдання було – контролювати її володіння м'ячем, управління грою та вміння витягувати суперників із позиції. У них це в крові – з дитинства так вчать грати. Але тепер із такими хлопцями, як Ніко Вільямс та Ламін Ямал до цього додалися швидкість та вертикальність. Тож можна сказати, що це одна з найкращих команд у світі з використання швидкості та швидких переходів. При цьому вона зберегла звичний стиль – вміння тримати м'яч, контролювати гру та захищатися з ним. У результаті в іспанців дуже збалансована та класна команда".

ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

прогноз 1:2

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