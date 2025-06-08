Ліга націй

Дуже складне випробування для команди Мартінеса.

Сьогодні, 8-го червня, в рамках фіналу Ліги націй зустрінуться збірні Португалії та Іспанії.

Зазначимо, що "команда обраних" не знає смаку перемог у офіційних матчах з "фурія роха" 21 рік поспіль. Востаннє Португалія була сильнішою за Іспанію 19-го червня, 2004 року, під час домашнього чемпіонату Європи-2004.

Тоді, в 3-у турі групового етапу, команда Луїша Феліпе Сколарі мінімально перемогла колектив Ін'які Саеса. Єдиним забитим м'ячем відзначився Нуну Гомеш на 57-й хвилині зустрічі.

З того часу португальці грали з іспанцями в офіційних матчах п'ять разів. Три перемоги і дві нічиї на користь Іспанії.