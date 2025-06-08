Національні збірні Німеччини та Франції в Штутгарті зіграють за третє місце Ліги націй УЄФА.

Юліан Нагельсманн, після поразки від Португалії (1:2), використав із перших хвилин Раума на лівому фланзі оборони, тоді як Гросс гратиме в опорній зоні, а Адеємі розташується ліворуч в атаці, яку очолить Фюллькруг.

Дідьє Дешам, на тлі поразки від Іспанії (4:5), залучив до стартового складу Гюсто, Баде, Луку Ернандеса та Діня в обороні, тоді як Чуамені гратиме в опорній зоні, а Коло Муані, Шеркі та Тюрам розташуються під нападником.

Німеччина: тер Штеген — Кімміх, Та, Кох, Раум — Гросс, Горецка — Вольтемаде, Вірц, Адеємі — Фюллькруг.

Запасні: Бауманн, Нюбель, Антон, Нмеча, Ундав, Керер, Міттельштедт, Сане, Гнабрі, Госенс, Андріх, Павлович, Бішоф.

Франція: Меньян — Гюсто, Баде, Л. Ернандес, Дінь — Чуамені, Рабьо — Коло Муані, Шеркі, Тюрам — Мбаппе.

Запасні: Самба, Шевальє, Павар, Гендузі, Олісе, Коне, Конате, Заїр-Емері, Калулу, Т. Ернандес, Дуе.

Гра Німеччина — Франція почнеться о 16:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.