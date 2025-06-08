Ліга націй

Коментар французького форварда.

Збірна Франції посіла третє місце в Лізі націй. Команда Дідьє Дешама в півфіналі програла Іспанії (4:5), після чого обіграла Німеччину (2:0) в матчі за третє місце. Підсумки виступу "триколірних" підбив капітан французької збірної – нападник Кіліан Мбаппе.

"Нам вдалося повернути собі здатність створювати моменти і ускладнювати завдання нашим суперникам. Ми забили шість голів у двох матчах. Але в нашій грі були деякі прогалини. Це те, над чим нам потрібно працювати.

Добре було зіграти з такими суперниками, адже ми можемо з ними зустрітися на чемпіонаті світу, якщо пройдемо відбір", — цитує Мбаппе RMC Sport.

Наступний матч збірна Франції проведе у вересні — проти України у відборі на чемпіонат світу-2026.