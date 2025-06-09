Ліга націй

40-річний футболіст відзначився у воротах Іспанії.

Кріштіану Роналду вразив ворота збірної Іспанії у фіналі Ліги націй. 40-річний форвард врятував португальців від поразки в основний час, зрівнявши рахунок на 61-й хвилині (2:2).

Для Роналду це перший гол за збірну Португалії у фінальних поєдинках. Раніше він брав участь у вирішальних зустрічах чемпіонату Європи (2004 і 2016) і Ліги націй (2019), але не забивав.

У додатковий час Кріштіану своїй команді вже не допоможе: на 88-й хвилині він був замінений на Гонсалу Рамуша через травму.

Всього в активі Роналду 138 забитих м'ячів у 219 матчах за збірну з моменту дебюту в серпні 2003 року.