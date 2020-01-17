Нидерланды. Новость

Румынский полузащитник присоединился к клубу из Эредивизи.

Полузащитник Брайтона Тудор Балуцэ перешел в Ден Хааг, сообщает официальный сайт нидерландского клуба.

Румынский опорник присоединился к "аистам" на правах аренды до конца сезона.

Брайтон приобрел Балуцэ у Вииторула за 2,9 млн евро в январе 2019-го. В текущем сезоне 20-летний игрок провел лишь один поединок в футболке "чаек".

Действующий контракт Балуцэ с Брайтоном рассчитан до июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что защитник Брайтона Льюис Данк попал в сферу интересов Челси.

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