Нидерланды. Новость
Румынский полузащитник присоединился к клубу из Эредивизи.
Тудор Балуцэ (справа), adodenhaag.nl
17 января 2020, 11:59
Полузащитник Брайтона Тудор Балуцэ перешел в Ден Хааг, сообщает официальный сайт нидерландского клуба.
Румынский опорник присоединился к "аистам" на правах аренды до конца сезона.
Брайтон приобрел Балуцэ у Вииторула за 2,9 млн евро в январе 2019-го. В текущем сезоне 20-летний игрок провел лишь один поединок в футболке "чаек".
Действующий контракт Балуцэ с Брайтоном рассчитан до июня 2022 года.
Ранее сообщалось, что защитник Брайтона Льюис Данк попал в сферу интересов Челси.
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