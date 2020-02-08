Нидерланды. Новость

Защитник дончан прокомментировал работу команды на сборах.

Сергей Кривцов рассказал, на что делается упор на втором сборе в турецком Белеке, а также отметил, что команда не зацикливается на матчах с Бенфикой.

"С этими тренерами мы впервые проводим зимнее межсезонье, а, как известно, у каждого штаба свой подход. Первая часть сборов была ориентирована на физическую подготовку, а во второй упор на тактику. За короткий промежуток времени у нас четыре контрольных спарринга, и тренерскому штабу это станет пищей для размышлений, а нам позволит войти в игровой режим.

Сейчас интенсивность на тренировках в футбольных упражнениях возрастает, и при этом все нормально себя чувствуют – ни у кого нет одышки или усталости. Мы плавно подходим к своей лучшей форме.



Думаем ли про Бенфику? Наверное, у всех в подсознании эта ближайшая встреча, но мы пока действительно не зацикливаемся конкретно на Бенфике", — приводит слова Кривцова официальный сайт "горняков".

Ранее Маркиньос Сиприано, другой игрок Шахтера, заверил, что Шахтер прибавляет с каждым днем.