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Бразилец поделился впечатлениями от последних дней на сборах.

Шахтер проводит второй тренировочный сбор в турецком Белеке. Маркиньос Сиприано рассказал, чем команда занималась на тренировках, а также отметил, что Шахтер прибавляет с каждым днем.

"Думаю, спустя две недели сборов все в хорошей физической форме, и вчерашние матчи это показали. В спаррингах важно отработать тактические моменты, почувствовать игру, но и победить тоже приятно.

Сегодня была облегченная тренировка, чтобы мы немного отвлеклись от тактики и просто поиграли с ребятами в мяч, а уже завтра продолжим работу. Мы прибавляем с каждым днем и хотим подойти к официальным матчам максимально подготовленными", — приводит слова Сиприано официальный сайт Шахтера.

Напомним, ранее Луиш Каштру отметил, что подготовка непосредственно к Бенфике будет проходить после возвращения в Киев.