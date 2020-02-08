Нидерланды. Новость

Четыре матча Эредивизи перенесены на неопределенный срок.

Матчи Утрехт – Аякс, АЗ – Фейеноорд, Спарта – Ден Хааг и Эммен – Твенте, запланированные на 9-е февраля, перенесены из-за надвигающейся на Нидерланды бури Сиара. Об этом сообщает Voetbal International.

Даты, в которые будут сыграны эти матчи, пока неизвестны. У Королевской федерации футбола Нидерландов могут возникнуть трудности с переносом игр Аякса и АЗ из-за того, что эти команды продолжают выступления в еврокубках. Тем не менее, организация была вынуждена пойти на этот шаг из сообщений безопасности.

Футбольные игры на аматорском уровне также были отменены по всей стране, где объявлен оранжевый код опасности.

Прогноз погоды сулит завтра Нидерландам проливной дождь с громом и молниями, а также ветер, который может достигать скорости в 140 км/час. Температура воздуха будет колебаться от 9 до 12 градусов Цельсия.

Нидерланды – не первая страна, которая отменила игры чемпионата из-за Сиары – ранее на этот шаг пошла соседняя Бельгия.