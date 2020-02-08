Нидерланды. Новость

В ближайшие три сезона "слишком белая" Королевская федерация футбола Нидерландов намерена нанести сокрушительный удар по расизму.

Королевская федерация футбола Нидерландов (КФФН) потратит внушительную сумму 14 млн евро за три последующих сезона – эти деньги пойдут на борьбу с расизмом, сообщает AD.nl.

Также КФФН представила программу из 12 пунктов для борьбы с этим явлением. Среди них – снятие очков, матчи без зрителей, увеличенные денежные штрафы и образовательные программы. Кроме того, дела о футбольном расизме будет рассматривать специально назначенный прокурор.

На стадионах намерены установить больше смарт-камер, которые смогут реагировать на проявления расизма и позволят выявить нарушителей.

В ноябре в стране разгорелся расистский скандал вокруг игрока Эксельсиора Ахмада Мендеса Морейры, которого оскорбляли фанаты Ден Босха. Он присутствовал на заседании и согласился с мнением директора КФФН по аматорскому футболу Яна Дирка ван дер Зее о том, что организация "слишком белая", и ей нужно сделать кадровую структуру более расово многообразной.

Добавим, что ближайшие матчи чемпионата Нидерландов отменены из-за надвигающегося на страну шторма Сиара.