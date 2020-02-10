Нидерланды. Новость

Амстердамцы не против бесплатно вернуть своего бывшего игрока.

Главный тренер Аякса Эрик Тен Хаг не исключает возможности возвращения в клуб бельгийского защитника Яна Вертонгена, у которого летом заканчивается контракт с Тоттенхэмом.

"Ян играл за наш клуб, так что, естественно, мы следим за его ситуацией в Тоттенхэме", — цитирует Тен Хага Voetbal Primeur со ссылкой на Ziggo Sport.

"Если все сложится – да, его возвращение возможно. Если Ян будет открыт к переходу, нам нужен игрок на эту позицию, и возраст тут не сыграет роли, потому что у нас нет подобных лимитов. Если у кого-то достаточно хороший уровень, значит, и возраст тоже подходящий".

Вертонген, которому в апреле исполнится 33 года, перебрался в Тоттенхэм из Аякса семь с половиной лет назад. До этого он шесть сезонов выступал за первую команду амстердамцев и еще три – за молодежную.

Еще одним претендентом на рекордсмена сборной Бельгии по количеству матчей является Наполи.

В нынешнем сезоне Ян провел 22 матча во всех турнирах за "шпор", отметившись одним голом и одним ассистом.

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