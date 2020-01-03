Италия

"Адзурри" могут вскоре подписать бельгийского центрбека.

Защитник Тоттенхэма Ян Вертонген может стать игроком Наполи в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Sky Sports, итальянский клуб лидирует в борьбе за бельгийского центрбека и может подписать его в ближайшее время. Руководство "адзурри" готово заплатить за футболиста требуемые 12 млн евро и предложить ему зарплату в размере 4-5 млн евро в год.

Ранее сообщалось, что в подписании Вертонгена также заинтересован Аякс.

В текущем сезоне 32-летний игрок провел 17 поединков в футболке "шпор", отличившись одним голом и одним ассистом.

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