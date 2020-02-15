Нидерланды. Новость

Амстердамцы собираются подписать игрока из Сан-Паулу.

Аякс близок к подписанию полузащитника Сан-Паулу Энтони, сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо.

Амстердамцы заплатят за 19-летнего бразильца 20 миллионов евро сразу и еще 5 в качестве различных бонусов.

Энтони в этом сезоне провел 33 поединка в футболке Сан-Паулу, забив четыре гола и сделав шесть результативных передач.

Напомним, что уже летом Аякс должен покинуть один из лидеров - Хаким Зийех. Полузащитник переберется в Челси.