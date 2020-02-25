Нидерланды. Новость

Футболист жаждет начать работу с английским специалистом.

Полузащитник Аякса Хаким Зийех предстоящим летом станет игроком лондонского Челси. Марокканец рассказал о том, что долгое время находится на связи с главным тренером англичан Фрэнком Лампардом.

"Я уже несколько недель нахожусь с Лампардом на связи. Сначала мы общались по телефону. У нас было несколько длинных разговоров о его подходе, игровом стиле, о клубе, обо мне. Потом мы много переписывались".

"Он сказал, что долго следил за мной. В свое время он был по-настоящему большим игроком. Он действовал на позиции полузащитника, так что я могу многому у него научиться. В этом плане мне еще предстоит узнать о многом. У меня осталось хорошее впечатление от нашего общения, и оно становилось только сильнее. У меня не было сомнений", — говорит футболист в интервью YouTube-каналу Аякса.

Ранее сообщалось, что Аякс нашел замену Зийеху в Бразилии.

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