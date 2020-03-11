Нидерланды. Новость

Мохаммед Ихаттарен, Теун Коопмейнерс и Оуэн Вейндал могут дебютировать в футболке национальной команды.

Королевская футбольная ассоциация Нидерландов огласила предварительную заявку на ближайшие товарищеские матчи против сборных США и Испании.

В списке нашлось место для трех потенциальных новичков – Мохаммеда Ихаттарена из ПСВ, а также Теуна Коопмейнерса и Оуэна Вейндала (оба – из АЗ). Кроме того, могут сыграть Лерой Фер (Фейеноорд), в последний раз выходивший на поле в футболке сборной в 2014 и голкипер Норвича Тим Крул, который не играл за национальную команду с 2015.

Полностью заявка будущего соперника сборной Украины на Евро-2020 выглядит так:

Вратари: Бизот (АЗ), Силлессен (Валенсия), Крул (Норвич), Зут (Утрехт).

Защитники: ван Аанхолт (Кристал Пэлас), Аке (Борнмут), Блинд (Аякс), ван Дейк (Ливерпуль), Дамфрис (ПСВ), Хатебур (Аталанта), Де Лигт (Ювентус), Де Врей (Интер), Вейндал (АЗ).

Полузащитники: ван де Беек (Аякс), Фер (Фейеноорд), Де Йонг (Барселона), Коопмейнерс (АЗ), Преппер (Брайтон), Де Роон (Аталанта), Строотман (Марсель), Вейналдум (Ливерпуль).

Нападающие: Бабель (Аякс), Бергхейс (Фейеноорд), Боаду (АЗ), Ихаттарен (ПСВ), Де Йонг (Севилья), Клюйверт (Рома), Промес (Аякс), Стенгс (АЗ), Вегхорст (Вольфсбург).

Матч против США состоится 26 марта в Эйндховене, а игра с Испанией – 29 марта в Амстердаме.