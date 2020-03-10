Нидерланды. Новость

Пока что не будут играться лишь поединки в Северном Брабанте.

Игры элитного и второго дивизиона чемпионата Нидерландов в провинции Северный Брабант отменены, чтобы не допустить распространение коронавируса, сообщает NOS Sport.

В Эредивизи из-за этого не состоятся встречи Виллем II – Херенвен, ПСВ – Эммен и Ваалвейк – Гронинген.

Судьба игр в других провинциях Нидерландов пока остается неизвестной.

Футбольные матчи отменяются или будут проведены без зрителей по всей Европе. В частности, болельщики не смогут посетить игры сборной Украины с Францией и Польшей, а также встречу Вольфсбург – Шахтер.

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