Нидерланды. Новость
Пока что не будут играться лишь поединки в Северном Брабанте.
Getty Images
10 марта 2020, 22:58
Игры элитного и второго дивизиона чемпионата Нидерландов в провинции Северный Брабант отменены, чтобы не допустить распространение коронавируса, сообщает NOS Sport.
В Эредивизи из-за этого не состоятся встречи Виллем II – Херенвен, ПСВ – Эммен и Ваалвейк – Гронинген.
Судьба игр в других провинциях Нидерландов пока остается неизвестной.
Футбольные матчи отменяются или будут проведены без зрителей по всей Европе. В частности, болельщики не смогут посетить игры сборной Украины с Францией и Польшей, а также встречу Вольфсбург – Шахтер.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.