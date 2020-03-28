Нидерланды. Новость

Клуб из Эйндховена решил избавиться от "балласта".

Вслед за решением не продлевать контракт с защитником Даниэлем Швабом, ПСВ объявил еще семи футболистам, что они могут искать себе новое место работы — сообщает Football Oranje.

В этот список попали вратарь Янник ван Ош, защитники Максим Сулас, Стевен Теуниссен, Баджо Валленбург, полузащитник Робин Лауверс, а также форварды Оливер Хорват и Амар Чатич.

Кроме ветерана Шваба, остальные игроки молоды, но, вероятно, новый тренер ПСВ Рогер Шмидт счел их бесперспективными.

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