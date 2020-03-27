Нидерланды. Новость

Немецкий защитник Даниэль Шваб летом покинет Эйндховен.

ПСВ определился с первым игроком, который покинет команду летом: это будет центральный защитник Даниэль Шваб — уверен De Telegraaf.

Шваб был игроком основного состава при Эрнесте Фабере, но с приходом нового тренера Рогера Шмидта утратил свой статус.

31-летний Шваб выступал за Фрайбург (91 матч, 6 голов), Байер (96, 0), Штутгарт (92, 1) и ПСВ (85, 3).

Ранее сообщалось, что ПСВ может покинуть еще один защитник, Дензел Думфрис, которым заинтересовался Милан.

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