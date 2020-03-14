Италия

"Россонери" хотят подписать нидерландского игрока.

Защитник ПСВ Дензел Думфрис попал в сферу интересов Милана, сообщает портал Calciomercato.

Итальянский клуб следит за выступлениями правого фулбека и попытается приобрести его следующим летом. Руководство "россонери" надеется, что хорошие отношения с ПСВ помогут им осуществить сделку.

Действующий контракт Думфриса с клубом рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 23-летний игрок провел 40 поединков в футболке "красно-белых", отличившись восемью голами и четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, что Милан также проявляет интерес к форварду АЗ Майрону Боаду.

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