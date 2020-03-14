"Россонери" хотят подписать нидерландского игрока.
Дензел Думфрис, Getty Images
14 марта 2020, 08:11
Защитник ПСВ Дензел Думфрис попал в сферу интересов Милана, сообщает портал Calciomercato.
Итальянский клуб следит за выступлениями правого фулбека и попытается приобрести его следующим летом. Руководство "россонери" надеется, что хорошие отношения с ПСВ помогут им осуществить сделку.
Действующий контракт Думфриса с клубом рассчитан до июня 2023 года.
В текущем сезоне 23-летний игрок провел 40 поединков в футболке "красно-белых", отличившись восемью голами и четырьмя ассистами.
Ранее сообщалось, что Милан также проявляет интерес к форварду АЗ Майрону Боаду.
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