Нидерланды. Новость
Защитник Аякса высказался об отмене сезона в Нидерландах.
Николас Тальяфико, getty images
26 апреля 2020, 13:55
Николас Тальяфико расстроился, что сезон в Нидерландах не будет доигран, но понимает, что есть более важные вещи.
"Жаль, что мы не сможем добиться нашей цели — завоевания титула, но есть более важные вещи, чем футбол.
Гордимся тем, что смогли подняться на вершину турнирной таблицы. В этом сезоне врачи - чемпионы, которые заслуживают всех наших аплодисментов", — написал Тальяфико в своем твиттер-аккаунте.
Одноклубник Тальяфико Тадич, в свою очередь, считает, что Аякс несправедливо оставили без титула.