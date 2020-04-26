Нидерланды. Новость

Защитник Аякса высказался об отмене сезона в Нидерландах.

Николас Тальяфико расстроился, что сезон в Нидерландах не будет доигран, но понимает, что есть более важные вещи.

"Жаль, что мы не сможем добиться нашей цели — завоевания титула, но есть более важные вещи, чем футбол.

Гордимся тем, что смогли подняться на вершину турнирной таблицы. В этом сезоне врачи - чемпионы, которые заслуживают всех наших аплодисментов", — написал Тальяфико в своем твиттер-аккаунте.

Одноклубник Тальяфико Тадич, в свою очередь, считает, что Аякс несправедливо оставили без титула.