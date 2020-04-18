"Сине-гранатовые" планируют усилить позицию левого защитника в случае ухода Хуниора Фирпо.
Николас Тальяфико, Getty Images
18 апреля 2020, 11:25
Защитник Аякса Николас Тальяфико предстоящим летом может отправиться в испанскую Ла Лигу.
Как сообщает Mundo Deportivo, Барселона намерена сделать попытку подписания 27-летнего аргентинца.
Стоит отметить, что "сине-гранатовые" рассмотрят вариант с трансфером Тальяфико только в том случае, если Хуниор Фирпо покинет клуб.
Учитывая то, что сам Тальяфико хочет уйти из Аякса уже в летнее межсезонье, амстердамцы могут принять предложение Барселоны.
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