Аякс предложил Андре Онана продлить контракт на год, сообщает Telesport.

Текущее соглашение голкипера действительно до июля 2022 года. "Аяксиды" хотят сохранить камерунца еще на один сезон.

Андре Онана в этом сезоне провел 39 поединков, в которых пропустил 37 голов, 15 матчей отстоял на ноль.

Напомним, что с камерунским голкипером контактирует Челси, который испытывает проблемы с вратарской позицией.