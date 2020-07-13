Нидерланды. Новость

Голкипер может остаться у "аяксидов" еще на один сезон.

Аякс предложил Андре Онана продлить контракт на год, сообщает Telesport.

Текущее соглашение голкипера действительно до июля 2022 года. "Аяксиды" хотят сохранить камерунца еще на один сезон.

Андре Онана в этом сезоне провел 39 поединков, в которых пропустил 37 голов, 15 матчей отстоял на ноль.

Напомним, что с камерунским голкипером контактирует Челси, который испытывает проблемы с вратарской позицией.