Нидерланды. Новость
Голкипер может остаться у "аяксидов" еще на один сезон.
Андре Онана, getty images
13 июля 2020, 21:53
Аякс предложил Андре Онана продлить контракт на год, сообщает Telesport.
Текущее соглашение голкипера действительно до июля 2022 года. "Аяксиды" хотят сохранить камерунца еще на один сезон.
Андре Онана в этом сезоне провел 39 поединков, в которых пропустил 37 голов, 15 матчей отстоял на ноль.
Напомним, что с камерунским голкипером контактирует Челси, который испытывает проблемы с вратарской позицией.