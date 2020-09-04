Нидерланды. Новость

Билли Бин приобрел 5% акций будущего соперника Динамо.

Бывший игрок и знаменитый бейсбольный функционер Билли Бин приобрел пакет акций АЗ — сообщил официальный сайт клуба.

Пакет в 5% акций важен не сам по себе, а имеет ценность в том, что теперь знаменитый функционер будет консультировать клуб из Алкмаара по поводу более эффективного спортивного менеджмента.

Это уже не первый опыт Бина в "соккере". Он является консультантом клуба МЛС Сан-Хосе, имеет небольшие пакеты акций Ниццы и Барнсли, а также в свое время рассматривал возможность стать акционером Арсенала, Манчестер Юнайтед и Ливерпуля.

"Я рад, что наше сотрудничество с АЗ приобрело официальный статус, – цитирует Бина официальный сайт клуба. – Теперь мы вместе будем работать на благо будущего клуба и команды".

АЗ сыграет против Динамо в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов 15 сентября.

Ранее сообщалось, что АЗ отправил своего защитника в аренду в Удинезе.