Италия

"Россонери" хотят усилить позицию форварда.

Итальянский Милан заинтересован в услугах форварда Аякса Брайана Броббея. Об этом сообщает Ghanasoccernet.

По информации источника, боссы миланцев не прочь усилить позицию нападающего молодым футболистом, агент которого — Мино Райола.

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Броббей в этом сезоне сыграл за Аякс всего три игры, в которых однажды поразил ворота соперника. На данный момент он залечивает травму.

Другой источник Sportmediaset утверждает, что "россонери" готовы подписать финишера и лидера атак Селтика Одсонна Эдуара.

На счету Эдуара девять голов в 20 матчах за "кельтов" во всех турнирах в текущем сезоне.

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