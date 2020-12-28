"Россонери" хотят усилить позицию форварда.
Брайан Броббей, Getty Images
28 декабря 2020, 21:20
Итальянский Милан заинтересован в услугах форварда Аякса Брайана Броббея. Об этом сообщает Ghanasoccernet.
По информации источника, боссы миланцев не прочь усилить позицию нападающего молодым футболистом, агент которого — Мино Райола.
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Броббей в этом сезоне сыграл за Аякс всего три игры, в которых однажды поразил ворота соперника. На данный момент он залечивает травму.
Другой источник Sportmediaset утверждает, что "россонери" готовы подписать финишера и лидера атак Селтика Одсонна Эдуара.
На счету Эдуара девять голов в 20 матчах за "кельтов" во всех турнирах в текущем сезоне.
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