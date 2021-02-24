Нидерланды. Новость

Голландский форвард возвращается в чемпионат России.

Аякс на своем официальном сайте объявил о достигнутой договоренности с московским Спартаком по поводу перехода нападающего Квинси Промеса.

В ближайшее время 29-летний голландец пройдет медицинский осмотр в российском клубе, после чего подпишет контракт на 3,5 года. Сумма трансфера составит 8 млн евро, а с учетом бонусов — 11 млн евро.

В нынешнем сезоне Квинси провел 25 поединков во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал одну голевую передачу.

Отметим, что Промес уже выступал за Спартак с 2014 по 2018 год, откуда затем он перебрался в Севилью. В 2019 году он перешел в Аякс.

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