Нидерланды. Новость
Футболисту пока не предъявили обвинения.
Куинси Промес, Getty Images
15 декабря 2020, 20:43
Вингер амстердамского Аякса Куинси Промес несколько дней назад был арестован по подозрению в нанесении серьезного ножевого ранения.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Амстердама, футболиста не могли держать под стражей больше трех дней и выпустили на свободу, не предъявив при этом обвинений.
"По мнению окружного прокурора Амстердама, оснований для продления срока предварительного заключения пока нет. Расследование продолжается, мужчина находится в числе подозреваемых", — пишется в Twitter-аккаунте организации.
Отметим, между членами семьи Промеса возник конфликт, в ходе которого Куинси нанес ножевое ранение одному из присутствующих.
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