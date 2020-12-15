Нидерланды. Новость

Футболисту пока не предъявили обвинения.

Вингер амстердамского Аякса Куинси Промес несколько дней назад был арестован по подозрению в нанесении серьезного ножевого ранения.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Амстердама, футболиста не могли держать под стражей больше трех дней и выпустили на свободу, не предъявив при этом обвинений.

"По мнению окружного прокурора Амстердама, оснований для продления срока предварительного заключения пока нет. Расследование продолжается, мужчина находится в числе подозреваемых", — пишется в Twitter-аккаунте организации.

Отметим, между членами семьи Промеса возник конфликт, в ходе которого Куинси нанес ножевое ранение одному из присутствующих.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложение на Android!



​Переходи по ссылке и будь в тренде!