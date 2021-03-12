Нидерланды. Новость
19-летний голландец перейдет в немецкий клуб свободным агентом.
Брайан Броббей, Getty Images
12 марта 2021, 09:36
Нападающий Аякса Брайан Броббей может продолжить свою карьеру в немецкой Бундеслиге, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По информации источника, 19-летний голландец уже согласовал контракт с Лейпцигом, куда он перейдет предстоящим летом на правах свободного агента, когда у него завершится действующее соглашение.
В нынешнем сезоне Броббей провел 26 поединков, в которых забил 13 мячей и отдал 5 результативных передач.
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