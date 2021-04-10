Нидерланды. Новость

Голкипер был дисквалифицирован на год за нарушение антидопинговых правил.

Вратарь Аякса Андре Онана в скором времени продлит контракт с амстердамским клубом, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По информации источника, переговоры между клубом и 25-летним камерунцем находятся на продвинутой стадии и в ближайшее время соглашение будет продлено до лета 2025 года.

В начале февраля Онана был дисквалифицирован на один год за нарушение антидопинговых правил.

Действующий контракт Онаны с голландским клубом рассчитан до лета 2022 года.

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