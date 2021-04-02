Нидерланды. Новость

На камерунца рассчитывают в голландском клубе.

Аякс планирует продлить контракт с голкипером Андре Онана, который в феврале был отстранен от футбола на год из-за допинга.

Действующее соглашение камерунца рассчитано до лета 2022 года, однако, по информации De Telegraaf, Аякс хочет продлить его до 2024-го.

Клуб готов подождать и надеется на удачную апелляцию, которая могла бы смягчить наказание.

Перед допинг-скандалом голкипером интересовалось множество ведущих клубов Европы. Аякс оценивал своего лидера в 25 млн евро.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.