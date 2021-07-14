Нидерланды. Новость

Амстердамский клуб изменил дизайн клубной эмблемы на футболках.

Амстердамский Аякс представил новую домашнюю форму на предстоящий сезон, сообщает клубная пресс-служба.

So, what do you think? 😏 — AFC Ajax (@AFCAjax) July 14, 2021

"Что Вы думаете?", — спрашивается в сообщении в twitter-аккаунте клуба.

Отметим, что форма выполнена в традиционных клубных цветах — красном и белом. Однако "изюминки" новой форме придает эмблема, которая выполнена в ретро стиле и использовалась нидерландским клубом в прошлом столетии.

Напомним, Аякс стал триумфатором прошлого сезона чемпионата Нидерландов, завоевав 35 титул национального первенства в своей истории.

Ранее миланский Интер представил уникальную домашнюю форму на следующий сезон.