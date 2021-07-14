Нидерланды. Новость
Амстердамский клуб изменил дизайн клубной эмблемы на футболках.
ФК Аякс. Фото Getty Images
14 июля 2021, 16:31
Амстердамский Аякс представил новую домашнюю форму на предстоящий сезон, сообщает клубная пресс-служба.
"Что Вы думаете?", — спрашивается в сообщении в twitter-аккаунте клуба.
Отметим, что форма выполнена в традиционных клубных цветах — красном и белом. Однако "изюминки" новой форме придает эмблема, которая выполнена в ретро стиле и использовалась нидерландским клубом в прошлом столетии.
Напомним, Аякс стал триумфатором прошлого сезона чемпионата Нидерландов, завоевав 35 титул национального первенства в своей истории.
Ранее миланский Интер представил уникальную домашнюю форму на следующий сезон.