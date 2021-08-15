Нидерланды. Новость

Футболист вышел на матч против Аякса в стартовом составе своей новой команды.

Датский полузащитник киевского Динамо Миккель Дуэлунд, который летом ушел в аренду в нидерландский НЕК, дебютировал в составе новой команды в официальных матчах.

Футболист вышел в стартовом составе на матч чемпионата Нидерландов против амстердамского Аякса, в котором Неймеген уступил сопернику со счетом 0:5.

Миккель провел на поле все 90 минут. WhoScored оценил его действия в 6,2 балла – лучшая оценка в команде, среди вышедших в старте.

Напомним, арендное соглашение между Динамо и Неймегеном по Дуэлунду рассчитано до лета 2022 года.

Ранее сам датский полузащитник заявлял, что понимает, почему не попадал в основной состав киевлян.